Chery Automobile: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chery Automobile hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,59 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,51 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chery Automobile einen Umsatz von 9,38 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at