Chery Automobile: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chery Automobile lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chery Automobile 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 14,53 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 42,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at