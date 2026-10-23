Chesapeake Financial Shares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chesapeake Financial Shares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 31,5 Millionen USD gegenüber 29,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at