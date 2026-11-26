Chesapeake Gold hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chesapeake Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at