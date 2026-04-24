Chesapeake Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chesapeake Gold hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at