Chesapeake Granite Wash Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chesapeake Granite Wash Trust hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im abgelaufenen Quartal hat Chesapeake Granite Wash Trust 1,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at