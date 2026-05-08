Chesapeake Utilities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chesapeake Utilities gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 2,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chesapeake Utilities 2,21 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 353,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at