|
27.02.2026 06:31:29
Chesapeake Utilities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Chesapeake Utilities hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 259,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,97 USD, nach 5,26 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 930,00 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 787,50 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.