Chesapeake Utilities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chesapeake Utilities hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 259,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,97 USD, nach 5,26 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 930,00 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 787,50 Millionen USD in den Büchern standen.

