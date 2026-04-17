RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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17.04.2026 11:59:21
Chess: Uzbekistan's new star shows Asia's continued rise
Javokhir Sindarov, of Uzbekistan, has earned the right to challenge India's Dommaraju Gukesh for the world title. Both men are under 21 and from Asia, underlining the shift in the demographics of top level chess.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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