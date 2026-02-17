|
Cheviot präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cheviot hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 29,43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cheviot 5,84 INR je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Cheviot mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 28,49 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
