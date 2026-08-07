Cheviot stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cheviot hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 77,53 INR, nach 49,15 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,71 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cheviot einen Umsatz von 1,20 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at