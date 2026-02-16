Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Strategische Neuausrichtung
|
16.02.2026 17:06:00
Chevron-Aktie: Gas-Erkundung in Griechenland begonnen
Laut Angaben der Regierung in Athen sollen Explorationsarbeiten in mehreren Offshore-Gebieten durchgeführt werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen.
Griechenland und die USA
International wird der Abschluss der Verträge als Signal für engere energiepolitische Beziehungen zwischen Athen und Washington gewertet. Die USA streben seit längerem eine stärkere Präsenz in der Region an - sowohl durch Beteiligungen an Förderprojekten als auch durch die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für den europäischen Markt.
Strategische Neuausrichtung der EU
Die Vereinbarungen fügen sich in die strategische Neuausrichtung der europäischen Energiepolitik ein. Die EU verfolgt das Ziel, bis Ende 2027 weitgehend unabhängig von russischem Erdgas zu werden, hieß es aus Kreisen der Regierung in Athen.
/tt/DP/stw
ATHEN (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Lowe Llaguno / Shutterstock.com
Analysen zu Chevron Corp.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.