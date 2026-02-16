Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Strategische Neuausrichtung 16.02.2026 17:06:00

Chevron-Aktie: Gas-Erkundung in Griechenland begonnen

Chevron-Aktie: Gas-Erkundung in Griechenland begonnen

Mit der Unterzeichnung mehrerer Verträge zwischen dem griechischen Staat und einem Konsortium aus Chevron Corporation und Helleniq Energy hat eine neue Phase der Energieerkundung im Mittelmeer begonnen.

Laut Angaben der Regierung in Athen sollen Explorationsarbeiten in mehreren Offshore-Gebieten durchgeführt werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen.

Griechenland und die USA

International wird der Abschluss der Verträge als Signal für engere energiepolitische Beziehungen zwischen Athen und Washington gewertet. Die USA streben seit längerem eine stärkere Präsenz in der Region an - sowohl durch Beteiligungen an Förderprojekten als auch durch die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für den europäischen Markt.

Strategische Neuausrichtung der EU

Die Vereinbarungen fügen sich in die strategische Neuausrichtung der europäischen Energiepolitik ein. Die EU verfolgt das Ziel, bis Ende 2027 weitgehend unabhängig von russischem Erdgas zu werden, hieß es aus Kreisen der Regierung in Athen.

/tt/DP/stw

ATHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Chevron- und ExxonMobil-Aktiet: Trump stellt staatliche Unterstützung für Ölindustrie in Aussicht

Bildquelle: Lowe Llaguno / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chevron Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Chevron Corp.

mehr Analysen
06.01.26 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 154,52 0,06% Chevron Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen