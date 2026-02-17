Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Strategische Neuausrichtung
|
17.02.2026 20:29:00
Chevron-Aktie im Minus: Gas-Erkundung in Griechenland begonnen
Laut Angaben der Regierung in Athen sollen Explorationsarbeiten in mehreren Offshore-Gebieten durchgeführt werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen.
Griechenland und die USA
International wird der Abschluss der Verträge als Signal für engere energiepolitische Beziehungen zwischen Athen und Washington gewertet. Die USA streben seit längerem eine stärkere Präsenz in der Region an - sowohl durch Beteiligungen an Förderprojekten als auch durch die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für den europäischen Markt.
Strategische Neuausrichtung der EU
Die Vereinbarungen fügen sich in die strategische Neuausrichtung der europäischen Energiepolitik ein. Die EU verfolgt das Ziel, bis Ende 2027 weitgehend unabhängig von russischem Erdgas zu werden, hieß es aus Kreisen der Regierung in Athen.
Im NYSE-Handel verliert die Chevron-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 180,25 US-Dollar.
/tt/DP/stw
ATHEN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lowe Llaguno / Shutterstock.com,LesPalenik / Shutterstock.com
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)