Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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16.07.2026 18:14:17
Chevron and Iraq seek to bypass Strait of Hormuz with Syria pipeline
Consortium backing project also includes Syrian-Qatari group and LA venture firm with ties to Trump ally Tom BarrackWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu Chevron Corp.
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16.07.26
|Chevron and Iraq seek to bypass Strait of Hormuz with Syria pipeline (Financial Times)
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16.07.26
|Chevron and Iraq seek to bypass Strait of Hormuz with Syria pipeline (Financial Times)
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