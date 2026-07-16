Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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16.07.2026 18:14:17

Chevron and Iraq seek to bypass Strait of Hormuz with Syria pipeline

Consortium backing project also includes Syrian-Qatari group and LA venture firm with ties to Trump ally Tom BarrackWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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