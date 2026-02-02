02.02.2026 06:31:29

Chevron: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chevron hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,94 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,69 Prozent zurück. Hier wurden 63,84 Milliarden CAD gegenüber 67,70 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurden 9,26 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chevron 13,32 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Chevron im vergangenen Geschäftsjahr 257,70 Milliarden CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chevron 265,05 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

