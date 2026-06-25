Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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25.06.2026 15:23:00
Chevron Has Surged Over 14% in 2026 and Still Yields 4.1%. Is It Still Worth Buying for Passive Income Now?
While the S&P 500 is up 9.3% since the start of 2026, Chevron (NYSE: CVX) stock has outpaced the index, soaring 14.5% as of this writing. Even with the strong performance, shares of the oil supermajor still offer investors a forward dividend yield of more than 4%.But is it too late for those with Chevron stock on their watch lists to power their portfolios with its shares? Let's take a closer look at what's driven the stock's performance and if it's worth starting a position.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.06.26
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