Chevron Aktie

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WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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25.06.2026 15:23:00

Chevron Has Surged Over 14% in 2026 and Still Yields 4.1%. Is It Still Worth Buying for Passive Income Now?

While the S&P 500 is up 9.3% since the start of 2026, Chevron (NYSE: CVX) stock has outpaced the index, soaring 14.5% as of this writing. Even with the strong performance, shares of the oil supermajor still offer investors a forward dividend yield of more than 4%.But is it too late for those with Chevron stock on their watch lists to power their portfolios with its shares? Let's take a closer look at what's driven the stock's performance and if it's worth starting a position.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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