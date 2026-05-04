Chevron hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chevron hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 98,37 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 131,94 ARS erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,15 Prozent auf 67 434,83 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48 813,08 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at