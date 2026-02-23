LUKOIL Aktie

LUKOIL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1420E / ISIN: US69343P1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 15:31:04

Chevron in talks for stake in giant Iraq oilfield after Lukoil sanctions

US major says it is negotiating for West Qurna 2, which produces 10% of Iraq’s crudeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chevron Corp.

mehr Nachrichten