Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
23.02.2026 15:31:04
Chevron in talks for stake in giant Iraq oilfield after Lukoil sanctions
US major says it is negotiating for West Qurna 2, which produces 10% of Iraq’s crudeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
23.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Chevron in talks for stake in giant Iraq oilfield after Lukoil sanctions (Financial Times)
|
23.02.26
|Chevron in talks for stake in giant Iraq oilfield after Lukoil sanctions (Financial Times)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.02.26