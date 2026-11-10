ExxonMobil Aktie
WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085
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10.11.2026 14:30:00
Chevron Is Doubling Venezuela Production. ExxonMobil Says It's Not in a Rush. Who's Right?
Chevron (NYSE: CVX) plans to invest more than $7 billion in Venezuela over the next five years, potentially more than doubling its oil production there to about 600,000 barrels per day. ExxonMobil (NYSE: XOM), meanwhile, isn't interested in rushing back into Venezuela. And quite frankly, I think ExxonMobil may have the better strategy.
Chevron isn't starting from scratch. The company has operated in Venezuela for more than a century and maintained a presence, even as political instability and economic turmoil have driven other international oil companies away. In fact, in September, Chevron announced agreements providing improved fiscal, commercial, and legal terms for its Venezuelan operations. It also secured additional acreage in the Orinoco Belt.
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