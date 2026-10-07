Hess Aktie

Hess für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMQL / ISIN: US42809H1077

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07.10.2026 20:05:02

Chevron Is Offloading Hess Midstream and Taking a $3 Billion to $4 Billion Hit. Here's What It Means for CVX Stock.

Chevron (NYSE:CVX) is unloading some of its midstream assets, including its stake in Hess Midstream (NYSE:HESM). The deal will simplify its operations and balance sheet, while saving it money over the long term. However, it comes with an upfront hit of a $3 billion-$4 billion one-time after-tax loss.

Here's a look at what this transaction means for an investment in Chevron.

Image source: The Motley Fool.

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Chevron Corp. 183,50 -0,50% Chevron Corp.
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