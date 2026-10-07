Hess Aktie
WKN DE: A0JMQL / ISIN: US42809H1077
|
07.10.2026 20:05:02
Chevron Is Offloading Hess Midstream and Taking a $3 Billion to $4 Billion Hit. Here's What It Means for CVX Stock.
Chevron (NYSE:CVX) is unloading some of its midstream assets, including its stake in Hess Midstream (NYSE:HESM). The deal will simplify its operations and balance sheet, while saving it money over the long term. However, it comes with an upfront hit of a $3 billion-$4 billion one-time after-tax loss.
Here's a look at what this transaction means for an investment in Chevron.
Image source: The Motley Fool.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hess Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Hess Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|183,50
|-0,50%
|Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
|20 920,00
|1,01%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|905,00
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.