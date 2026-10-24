Hess Aktie
WKN DE: A0JMQL / ISIN: US42809H1077
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24.10.2026 14:15:00
Chevron Is Taking a $3 Billion to $4 Billion Loss on Hess Midstream. Should You Buy the Stock Anyway?
Chevron (NYSE: CVX) offers an attractive 3.1% yield, backed by 38 consecutive annual dividend increases. It is the kind of energy stock that even a conservative dividend investor can comfortably buy and hold for the long term. A key part of Chevron's success, however, is its willingness to think long term, even if that entails material up-front costs.
Here's why Chevron's agreement with Hess Midstream LP (NYSE: HESM), which will require a write-off of up to $4 billion, is the perfect example of the long-term thinking that makes Chevron a buy-and-hold energy stock.
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