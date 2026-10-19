Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
19.10.2026 20:30:00
Chevron Just Hit a Record High. Is the Stock Still a Buy?
On Oct. 14, Chevron (NYSE: CVX) touched an all-time high closing price of $222.04. As I write this, it's trading at just about a dollar below that. The stock has had a banner 2026, climbing 45% and massively outperforming the broader market.
So, the question for investors right now is: Is that impressive price gain just due to elevated oil prices, which are bound to come back down eventually? Or is the stock a buy for the long term?
Well, it's certainly true that oil prices are elevated. The current price for a barrel of Brent crude, the international benchmark, is just under $106. That's 46% higher than before the war in the Persian Gulf began. When oil prices rise, revenue and profits for oil majors rise in tandem, and share prices follow.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
19.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Chevron gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|200,35
|0,02%
|Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
|22 780,00
|3,40%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|877,00
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.