Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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23.09.2026 13:16:06
Chevron Just Revealed a 50% Spending Surge in Exploration Spending for Next Year. Here's What It Means for CVX Stock.
Integrated oil and gas giant Chevron (NYSE:CVX) revealed plans to increase capital spending on exploration by more than 50% next year.
For investors, a strategy built around high-quality assets and backed by a company with 39 consecutive years of dividend increases is hard to overlook.
Kevin McLachlan, Vice-President of Exploration at Chevron, told The Financial Times that this year's exploration budget has increased significantly as part of a shake-up of the exploration business, which has lately yielded disappointing results.
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Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|180,42
|1,05%
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