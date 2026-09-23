Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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23.09.2026 13:16:06

Chevron Just Revealed a 50% Spending Surge in Exploration Spending for Next Year. Here's What It Means for CVX Stock.

Integrated oil and gas giant Chevron (NYSE:CVX) revealed plans to increase capital spending on exploration by more than 50% next year.

For investors, a strategy built around high-quality assets and backed by a company with 39 consecutive years of dividend increases is hard to overlook.

Kevin McLachlan, Vice-President of Exploration at Chevron, told The Financial Times that this year's exploration budget has increased significantly as part of a shake-up of the exploration business, which has lately yielded disappointing results.

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