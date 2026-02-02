Chevron legte Quartalsergebnis vor

Chevron hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chevron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 247,02 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 282,60 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,21 Prozent auf 1 042,99 Milliarden BRL. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1 030,37 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at