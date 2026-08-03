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03.08.2026 06:31:29
Chevron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chevron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 339,57 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,02 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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