Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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22.06.2026 19:02:38

Chevron moves into power production with Microsoft AI deal

Company signs 20-year agreement to develop data centre in heart of US oil country that could include gas-fired plantWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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