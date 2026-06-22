Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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22.06.2026 19:02:38
Chevron moves into power production with Microsoft AI deal
Company signs 20-year agreement to develop data centre in heart of US oil country that could include gas-fired plantWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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