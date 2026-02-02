Chevron präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chevron hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chevron ein EPS von 1,84 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,41 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 45,79 Milliarden USD.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,63 USD. Im Vorjahr waren 9,72 USD je Aktie erzielt worden.

Chevron hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 184,43 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 193,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at