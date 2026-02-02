02.02.2026 06:31:29

Chevron präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chevron hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chevron ein EPS von 1,84 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,41 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 45,79 Milliarden USD.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,63 USD. Im Vorjahr waren 9,72 USD je Aktie erzielt worden.

Chevron hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 184,43 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 193,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen