Chevron: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chevron hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,11 USD gegenüber 2,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,25 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47,56 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at