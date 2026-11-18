To say that artificial intelligence (AI) stocks are prominent and top of mind for many investors is an understatement. Still, hefty market capitalizations and popularity don't always paint the full picture.

Sure, plenty of companies and high-ranking executives at those corporations are using AI, but many currently struggle to generate tangible profit benefits from the technology. The harsh reality is the vast majority of corporate AI adopters are spending on the technology with little to show for it. Chevron (NYSE:CVX) isn't part of that group.

Chevron is a prime example of a major company benefiting from AI adoption. Image source: Getty Images.

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