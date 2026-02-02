02.02.2026 06:31:29

Chevron: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chevron hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 124,85 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chevron 114,93 ARS je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65 799,37 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chevron einen Umsatz von 48 378,12 Milliarden ARS eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 516,08 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 556,27 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Chevron im vergangenen Geschäftsjahr 229 698,53 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chevron 177 156,48 Milliarden ARS umsetzen können.

