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02.11.2026 06:31:29
Chevron: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Chevron hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 474,32 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 151,12 ARS je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97 844,43 Milliarden ARS – ein Plus von 52,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chevron 64 087,90 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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