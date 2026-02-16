Hellenic Petroleum Aktie

Hellenic Petroleum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914999 / ISIN: GRS298343005

16.02.2026 12:01:38

Chevron startet Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes

ATHEN (dpa-AFX) - Mit der Unterzeichnung mehrerer Verträge zwischen dem griechischen Staat und einem Konsortium aus Chevron Corporation und Helleniq Energy (Hellenic Petroleum) hat eine neue Phase der Energieerkundung im Mittelmeer begonnen. Laut Angaben der Regierung in Athen sollen Explorationsarbeiten in mehreren Offshore-Gebieten durchgeführt werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen.

Griechenland und die USA

International wird der Abschluss der Verträge als Signal für engere energiepolitische Beziehungen zwischen Athen und Washington gewertet. Die USA streben seit längerem eine stärkere Präsenz in der Region an - sowohl durch Beteiligungen an Förderprojekten als auch durch die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für den europäischen Markt.

Strategische Neuausrichtung der EU

Die Vereinbarungen fügen sich in die strategische Neuausrichtung der europäischen Energiepolitik ein. Die EU verfolgt das Ziel, bis Ende 2027 weitgehend unabhängig von russischem Erdgas zu werden, hieß es aus Kreisen der Regierung in Athen./tt/DP/stw

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
