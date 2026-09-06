Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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06.09.2026 21:15:01
Chevron Stayed in Venezuela for 20 Years While Rivals Left. Here's Why Its CEO Says Patience Pays Off.
Chevron (NYSE:CVX) just signed a landmark deal to significantly expand its operations in Venezuela. The agreement, which positions the oil giant to double its output over the next five years, is a testament to its patience. "You have to hang in there until all the conditions come together: the technology, the economics, the markets, the politics," stated CEO Mike Wirth in a recent interview with Bloomberg. It stayed long after rivals ExxonMobil (NYSE:XOM) and ConocoPhillips (NYSE:COP) left, putting it in a position to capitalize on this major opportunity to help revitalize Venezuela's oil industry. Here's a look at how Chevron's patience has proven to be a significant competitive advantage in Venezuela.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Chevron Corp.
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