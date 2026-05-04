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04.05.2026 06:31:29
Chevron stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Chevron hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chevron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 249,97 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 270,44 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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