Chevron verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chevron lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,11 USD, nach 1,45 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 67,20 Milliarden USD gegenüber 44,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at