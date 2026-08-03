Chevron vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chevron präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 538,03 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 104,10 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 86,10 Prozent auf 94 678,34 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50 875,88 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at