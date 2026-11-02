Chevron vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chevron äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Chevron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 335,14 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 262,85 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at