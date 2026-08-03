Chevron veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chevron hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 8,46 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chevron 2,01 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 93,03 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 51,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61,33 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at