Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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13.10.2026 16:15:01
Chevron vs. Occidental Petroleum: Which Energy Stock Is a Better Buy in 2026?
Energy markets are shifting as traditional giants navigate a low carbon future while maximizing oil output. Choosing between Chevron (NYSE:CVX) and Occidental Petroleum (NYSE:OXY) requires weighing massive scale against concentrated upstream potential.
Chevron is a fully integrated powerhouse, managing everything from oil wells to gas stations. Occidental focuses primarily on exploration and production, and has recently gained attention for its low-carbon ventures. While both profit from fossil fuels, their financial structures and approaches to the energy transition differ enough to impact your investment strategy.
Chevron operates as a massive integrated energy company, managing both oil production and refining. It produces crude oil and natural gas globally, with major operations in the Permian Basin and Australia. The company is also growing its presence in renewable energy stocks to diversify its long-term portfolio as it integrates its acquisition of Hess.
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|06.01.26
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|RBC Capital Markets
|01.11.24
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|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
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|01.11.24
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|01.11.24
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|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|194,58
|0,99%
|Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
|21 320,00
|0,00%
|Occidental Petroleum Corp.
|54,96
|0,44%
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