Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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09.09.2026 13:00:00

Chevron Wants 600,000 Barrels a Day From Venezuela by 2031. Here's Why That Timeline Is a Real Risk.

Students of the energy sector and financial market history know that there was a time when one of the clarion calls most frequently aimed at this industry was that "the world is running out of oil."

That's probably not true because discoveries of new proven reserves aren't infrequent, and technological advancements, though expensive, make tapping new fields easier than ever. So the significant issues facing investors evaluating oil stocks, including Chevron (NYSE: CVX), are access and extraction in regions with viable oil reserves.

Image source: Getty Images.

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