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04.05.2026 06:31:29
Chevron: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Chevron hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,87 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Chevron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,23 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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