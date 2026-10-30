AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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30.10.2026 14:45:02
Chevron’s Profit Nearly Tripled From a Year Ago. Is CVX Stock a Buy After Its Blowout Earnings Report?
Chevron (NYSE:CVX) delivered a blowout third-quarter earnings report. The oil giant's profit nearly tripled from the year-ago period, while free cash flow more than doubled. Those impressive results highlight Chevron's ability to generate enormous amounts of cash when energy markets are favorable.
However, they also raise an important question for investors: Is Chevron stock a buy after its latest earnings report, or are the good times already reflected in its share price?
Image source: Getty Images.
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