NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
05.01.2026 23:05:43
Chevron’s Risky Bet to Stay in Venezuela May Now Give It an Advantage
The second-largest U.S. oil company, which kept pumping oil in the country after others left, could find it relatively easy to expand its operations if the political conditions there improve.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!