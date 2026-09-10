Chewy A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chewy A hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chewy A 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chewy A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at