Chewy A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chewy A ließ sich am 10.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chewy A die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,12 Milliarden USD – ein Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chewy A 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at