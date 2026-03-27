27.03.2026 06:31:29

Chewy A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chewy A gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chewy A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,25 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,26 Milliarden USD ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,089 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3,26 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,520 USD gegenüber 0,910 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Chewy A im vergangenen Geschäftsjahr 12,60 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chewy A 11,86 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,521 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 12,60 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at

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