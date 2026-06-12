Chewy A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chewy A hat am 10.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,36 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chewy A einen Umsatz von 3,12 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at