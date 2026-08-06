Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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06.08.2026 18:26:38
Chewy CEO Sumit Singh Sells 81,841 Shares for $1.9 Million -- Is the Stock a Sale?
Sumit Singh, Chief Executive Officer of Chewy, Inc. (NYSE:CHWY), reported disposing of 81,841 shares of Class A Common Stock between July 31, 2026, and Aug. 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($22.93); post-transaction value based on Aug. 03, 2026, market close ($22.97).Chewy, Inc. is the leading pure-play online pet specialty retailer in the United States, commanding a substantial market position with $12.8 billion in TTM revenue and a market capitalization of $10.0 billion. The company leverages its digital-first platform and extensive product catalog to capture recurring consumer spending on essential pet care items, generating net income of $255.2 million TTM. Chewy's competitive advantages include its proprietary logistics network, customer subscription programs, and brand recognition within the pet care category, positioning it as a dominant player in the rapidly growing online pet retail segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
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